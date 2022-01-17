Сеул, , 09:53 — REGNUM Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль опередил по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 9 по 14 декабря среди 3031 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 40,6% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 36,7%. Разница в 3,9% существенно превышает возможную погрешность при обработке данных¸ которая составляет ±1,8% при уровне достоверности в 95%.

Известно, что за неделю экс-генпрокурор набрал 6,5%, а бывший губернатор провинции Кёнгидо, напротив, потерял 3,4%.

За ними по популярности следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (12,9%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (2%).