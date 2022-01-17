Чита, , 09:53 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поставил задачу правительству региона 17 января на оперативном совещании проинформировать население Забайкальского края о программах, которыми могут воспользоваться забайкальцы. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Забайкалье Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В 2022 году действуют виды субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке.

«Это магистральные авиационные перевозки, в ходе которых гражданам доступно до четырех субсидированных перелетов. Все условия нужно довести, чтобы люди могли познакомиться с условиями получения субсидированных авиационных билетов», — отметил Осипов.

Также правительством России подготовлена концепция детско-юношеского спорта, предусматривающая создание единого информационного и тренировочного пространства с учетом современных технологий.

«С тем, чтобы любой ребенок, занимающийся спортом, мог воспользоваться этими возможностями. И людям объяснить, каким образом они имеют доступ к услугам учреждений и всей спортивной базе системы детско-юношеского спорта», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, главным результатом 2021 года министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал создание Единой дальневосточной авиакомпании, благодаря чему межрегиональные дальневосточные линии получили серьезный толчок для развития.

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