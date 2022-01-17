Нур-Султан, , 09:53 — REGNUM Два пропускных пункта на киргизско-казахской границе с 17 января возобновили работу. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы Комитета национальной безопасности республики.

Граница Sergey Kompanichenko

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Сообщается, что пропуск граждан проводится на пунктах «Кен — Булун — автодорожный» и «Токмок — автодорожный». Ситуация там стабильная.

В ведомстве отметили, что пограничные пункты работают с ограничениями. Пока в Казахстан пропускают только граждан этой республики. Также иностранцы и казахстанские граждане могут выехать из страны.

Кроме того, из Казахстана выпускают только пустые грузовики. Отмечается, что режим работы пропускных пунктов может измениться в соответствии с обстановкой.

Стоит отметить, что ситуация в Казахстане после массовых беспорядков нормализовалась. Правоохранители продолжают поиск участников погромов.

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