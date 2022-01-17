Пермь, 17 января, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Перми проводят работы по уборке снега с улиц. За выходные дни (15−16 января) вывезли 51 тыс. кубометров снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Orenburg.ru Уборка снега

Из-за череды снегопадов город завалило снегом. После прометания на обочинах дорог и тротуарах были сформированы снежные валы, которые должны быть вывезены в ближайшее время. Подрядчики работают круглосуточно.

Массовая уборка собранных в валы осадков осущетсвляется, в основном, ночью, чтобы не затруднять движение общественного и личного транспорта днём. В ночь на 17 января на улицах Перми работало 275 единиц техники и около 150 дорожных рабочих.

Городская комиссия при проверке работ выявили нарушения на 59 объектах из 188 осмотренных. Критика касалась по большей части ненормативного содержания парковочных карманов.

С начала зимнего содержания с улиц столицы Пермского края вывезли более 645,6 тыс. кубометров снега.