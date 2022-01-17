Севастополь, , 09:48 — REGNUM В Севастополе двое подростков избили своего ровесника, происходящее было снято на видео и опубликовано в интернете. Инцидент произошёл 14 января, по факту избиения подростка прокуратура города начала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Двор Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Драка произошла на спортивной площадке возле жилого дома днём 14 января. Как предварительно установлено, двое подростков 2006 года рождения, учащиеся восьмого и девятого классов одной из школ Гагаринского района, избили мальчика 2007 года рождения — восьмого класса другой школы. При избиении присутствовали другие школьники, которые записали на видео происходившее и затем опубликовали в сети.

Пострадавший получил ушибы. Полиция составила протоколы об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних») в отношении родителей подростков, участвовавших в избиении. Прокуратура со своей стороны оценит принимаемые меры со стороны органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.