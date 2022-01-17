Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Президент США Джозеф Байден проведёт с премьер-министром Японии Фумио Кисидой виртуальную встречу. Как сообщили в Белом доме, встреча будет виртуальной.

Флаги США и Японии U.S. Marine Corps

Как следует из распространённого заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, стороны обсудят сотрудничество в области борьбы с коронавирусом и изменением климата, а также работу в рамках альянса QUAD. Она добавила, что целью встречи будет «усиление связей между правительствами, экономиками и народами» двух государств.

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«Президент Байден надеется на сотрудничество с премьер-министром Кисидой для продвижения нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и расширение нашего тесного сотрудничества по таким важным вопросам, как борьба с COVID-19, преодоление климатического кризиса и партнерство в области новейших технологий, в том числе по линии QUAD», — отмечается в заявлении.

Напомним, в QUAD, помимо США и Японии, входят Индия и Австралия.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам личной встречи, которая состоялась в ноябре 2021 года в шотландском городе Глазго, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердили намерения развивать сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, главы двух государств обменялись мнениями о мерах по укреплению альянса между США и Японией.