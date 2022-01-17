Ростов-на-Дону, , 09:49 — REGNUM В Ростове-на-Дону с эвакуации учеников не менее десяти школ началось утро 17 января. Территория образовательных учреждений обнесена сигнальной лентой, на месте дежурят полицейские, спасатели, бригады медиков.

Служебная собака Иван Шилов © ИА REGNUM

Взрывотехники обследуют здания практически всех школ Ростова-на-Дону после поступивших сообщений о минировании. Как пишут участники паблика «Ростов Главный», ребят отправляют домой. Очевидцы сообщают, что занятия в школах не отменяются. Лишь перенесено время начала уроков.

ИА REGNUM сообщало, что сотрудников более десяти школ эвакуировали спасатели в связи с поступившими сообщениями о минировании в Южно-Сахалинске. В Екатеринбурге утром 17 января эвакуировали людей, находившихся в одной из школ.