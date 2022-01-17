Ростов-на-Дону, 17 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону с эвакуации учеников не менее десяти школ началось утро 17 января. Территория образовательных учреждений обнесена сигнальной лентой, на месте дежурят полицейские, спасатели, бригады медиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Служебная собака

Взрывотехники обследуют здания практически всех школ Ростова-на-Дону после поступивших сообщений о минировании. Как пишут участники паблика «Ростов Главный», ребят отправляют домой. Очевидцы сообщают, что занятия в школах не отменяются. Лишь перенесено время начала уроков.

ИА REGNUM сообщало, что сотрудников более десяти школ эвакуировали спасатели в связи с поступившими сообщениями о минировании в Южно-Сахалинске. В Екатеринбурге утром 17 января эвакуировали людей, находившихся в одной из школ.