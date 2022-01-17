Владивосток, , 09:47 — REGNUM В Приморье началась подготовка к Крещению — на территории края будет организовано 19 купелей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Купель Mos.ru

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Безопасность населения в период проведения Крещенских купаний будут обеспечивать спасатели, бригады скорой помощи, полиция.

Рекомендуется при погружении в иордань соблюдать правила безопасности.

Купели организуют во Владивостоке (три), в Артеме, Спасске, в Большом Камне, Дальнереченске, в Надеждинском, Ольгинском, Кавалеровском, Кировском, Яковлевском, Черниговском, Партизанском районах, в Ханкайском, Октябрьском и Тернейском округах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области приняты решения о мерах безопасности на период крещенских купаний. Всего в регионе организуют более 70 прорубей.