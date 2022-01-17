Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Организаторам благотворительного спидран-марафона Awesome Games Done Quick 2022 удалось собрать рекордную для мероприятия сумму в $3,4 млн. Об этом 17 января сообщает издание Kotaku.

Геймеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Для сравнения, на марафоне Awesome Games Done Quick 2021 было собрано $2,7 млн. Организаторы отмечают, что среднее пожертвование от зрителей составило $69.

Напомним, что Awesome Games Done Quick — это серия мероприятий, на которых геймеры проходят различные видеоигры на скорость. Все заработанные на трансляциях средства перечисляются в благотворительные фонды и организации.

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