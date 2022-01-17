Ижевск, , 09:44 — REGNUM Три должностных лица министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии привлечены к дисциплинарной ответственности из-за нарушений, выявленных при контроле реализации программы в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда и проведении капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Аварийное жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В частности, были нарушены сроки переселения граждан, также отсутствовал контроль за действиями подрядных организаций при выполнении строительных работ.

Кроме того, прокуратура инициировала создание в Удмуртии Регионального штаба по вопросам обеспечения строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в рамках реализации национальных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года в Удмуртии из аварийного жилья переселили 839 человек, площадь расселенного жилья составила 11 тыс. кв. метров. До 2024 года в новые квартиры по программе должны переехать около 6,5 тыс. жителей республики.