Владивосток, 17 января 2022, 09:43 — REGNUM Летчики штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) в рамках учений в Приморском крае сбросили бомбы на учебные объекты и обстреляли технику условного противника, сообщает 17 января пресс-служба ВВО.
Отмечается, что тренировка прошла на авиационном полигоне «Новосельский».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ Герой России Сергей Кобылаш рассказал о регулярной работе и учениях авиации в арктической зоне.
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