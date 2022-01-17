Владивосток, , 09:43 — REGNUM Летчики штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) в рамках учений в Приморском крае сбросили бомбы на учебные объекты и обстреляли технику условного противника, сообщает 17 января пресс-служба ВВО.

Су-25 Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Летчики штурмовиков Су-25 «Грач» авиационной части выполнили бомбометание из горизонтального полета по целям, имитирующим командно-наблюдательные пункты, а также отработали применение пушечного вооружения по колоннам легкобронированной техники условного противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировка прошла на авиационном полигоне «Новосельский».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ Герой России Сергей Кобылаш рассказал о регулярной работе и учениях авиации в арктической зоне.

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