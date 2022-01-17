Москва, 17 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Удар по Франции, связанный с отказом Австралии от многомиллиардного заказа по строительству субмарин, не улучшит положение России. Об этом 17 января заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Au.usembassy.gov AUKUS. Совместная онлайн-пресс-конференция лидеров США, Великобритании и Австралии

«Дело AUKUS является внутренним делом западного блока и не несёт России никакого улучшения отношений ни с одним из государств-членов НАТО», — заявил эксперт.

Франция действительно не получила сверхкрупный контракт на поставку новейших дизель-электрических субмарин, которые, по заявленным характеристикам, превосходят аналоги в других странах (в частности, российскую «Варшавянку» и «Ладу») по бесшумности хода и продолжительности нахождения под водой, напомнил политолог.

Однако перенацеливание Сиднея на «англосферу» связано с «брекзитом» и новой линией Лондона (а соответственно, и Вашингтона) после распада Европы, полагает Артамонов.

«Фактически англосаксы объявили о цивилизационной преференции, возродив зону Indo-Pacific, как место основного приложения сил и сделав ставку на «свой мир» — мир Commonwealth и, в более широком смысле, стран, некогда входивших в Британскую империю», — уверен политолог.

Тем самым, конечно, Франции была дана пощёчина, но Realpolitik решает всё: англосаксы давно, еще во времена Клинтона, объявили, что новым центром притяжения станет зона Тихого океана. Остальные центры должны быть оставлены. Европа, согласно этой логике, воспринимается как отжившее своё регион, оказавшийся в новых раскладах на задворках истории, пояснил эксперт.