Варшава, , 09:41 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши на странице в соцсети Twitter сообщило, что в стране фиксируется сокращение госпитализированных пациентов с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В сообщении указано, что по состоянию на 16 января в больницах находятся 14 519 пациентов с COVID-19, в том числе 1 558 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Неделю назад, 9 января, в больницах находилось 18 063 пациента с COVID-19 и 1 825 — под аппаратами искусственной вентиляции легких. То есть, госпитализированных было больше на 3,5 тысячи», — говорится в сообщении.