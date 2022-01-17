Красногорск, , 09:40 — REGNUM В интернете опубликовано видео с места ограбления вдовы Марины Коташенко, вдовы композитора Александра Градского.

Видео (сс) Leon Bublitz

На ролике, снятом очевидцами, видна работа сотрудников правоохранительных органов на месте ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, у вдовы Александра Градского грабители похитили 100 млн рублей.

По предварительной информации, после инсценированного ДТП на ЦКАДе в автомобиль Коташенко подсели вооружённые мужчины, вынудившие её вернуться домой и отдать деньги. Происшествие случилось 16 января около полудня, однако в правоохранительные органы потерпевшая обратилась позднее.

Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского, поставила на контроль прокуратура Московской области.

Александр Градский ушёл из жизни 28 ноября 2021 года.

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