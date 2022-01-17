Варшава, , 09:40 — REGNUM Пассажирский самолет, на борту которого находится бывший президент Украины Петр Порошенко, вылетел из Варшавы в Киев. Об этом 17 января сообщили в справочной службе варшавского аэропорта имени Федерика Шопена, передает РИА Новости.

Порошенко

При этом на родине бывшему украинскому лидеру собираются избрать меру пресечения по делу о государственной измене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Варшавы в Киев, где пройдет суд по делу о государственной измене, вылетит бывший президент Украины Петр Порошенко.

Отметим, 17 декабря бывший украинский президент покинул Украину и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого намеревался посетить Польшу и Турцию, обещав 17 января вернуться на родину, где в отношении него возбуждено дело о государственной измене из-за закупок Киевом угля у республик Донбасса.

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