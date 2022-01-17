Париж, , 09:39 — REGNUM Компания Pfizer объявила о намерении инвестировать 520 млн евро в течение пяти лет во Францию для поддержки производства и исследований препаратов против COVID-19, передает BFM TV.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

Американская компания намерена сотрудничать с французской фармацевтической компанией Novasep для производства на территории Франции препарата против коронавируса под названием Paxlovid.

В 2022 году Pfizer планирует произвести до 120 млн упаковок препарата по всему миру.

Кроме того, Pfizer планирует инвестировать в исследования и разработки в области онкологии, редких заболеваний, аутоиммунных заболеваний.

Американская лаборатория взяла на себя обязательство работать с учреждениями здравоохранения во Франции с целью увеличить набор пациентов для участия в клинических испытаниях.