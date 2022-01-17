Стокгольм, 29 марта, 2021, 11:05 — ИА Регнум. 28 марта члены исполнительного комитета «Либералов» разделились во мнениях по вопросу о присоединении к возможному правому правительству Швеции после парламентских выборов в 2022 году, поскольку формирование такого кабинета министров потребует поддержки «Шведских демократов». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Однако в ходе заседания высшего исполнительного органа партии в режиме видеоконференции было принято решение поддержать линию лидера «Либералов» Нямко Сабуни, которая выступала за «ограниченное сотрудничество».

«Я горжусь решением, которое приняла наша партия. Это не конечная точка, а, скорее, начало пути, в который мы вместе отправимся… У нас нет единого мнения о конечной цели, только о том, как к ней добраться», — заявила Сабуни в интервью SVT.

91 представитель в составе исполнительного комитета партии решили выступить за вступление в правое правительство 59 голосами против 31.