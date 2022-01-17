Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Ведущий подкаста Sacred Symbol Колин Мориарти заявил, что масштабная ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy не выйдет в 2022 году. Об этом пишет Eurogamer.

Гарри Поттер Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». Реж. Крис Коламбус. 2001. США — Великобритания

Мориарти уточнил, что проект «испытывает некоторые проблемы», поэтому разработчикам понадобится больше времени на его доработку. Впрочем, Warner Bros. пока официально не подтвердила эту информацию.

Добавим, что Hogwarts Legacy — это игра, в которой геймеры смогут создать уникального волшебника из мира франшизы «Гарри Поттер» и пройти обучение в школе чародейства Хогвартс. Ожидается, что она станет приквелом ко всем другим проектам серии.

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