Вашингтон, 17 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Ведущий подкаста Sacred Symbol Колин Мориарти заявил, что масштабная ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy не выйдет в 2022 году. Об этом пишет Eurogamer.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». Реж. Крис Коламбус. 2001. США — Великобритания Гарри Поттер

Мориарти уточнил, что проект «испытывает некоторые проблемы», поэтому разработчикам понадобится больше времени на его доработку. Впрочем, Warner Bros. пока официально не подтвердила эту информацию.

Добавим, что Hogwarts Legacy — это игра, в которой геймеры смогут создать уникального волшебника из мира франшизы «Гарри Поттер» и пройти обучение в школе чародейства Хогвартс. Ожидается, что она станет приквелом ко всем другим проектам серии.