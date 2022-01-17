Москва, , 09:36 — REGNUM В распоряжение Московской городской поисково-спасательной службы поступила уникальная аэролодка — «Север 650К», рассчитанную на команду до шести человек, сообщается на портале мэра столицы.

Спасатель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Современное спасательное судно «Север 650К» может развивать скорость до 140 км в час и позволяет вести поисково-спасательные работы при температуре воздуха ниже — 50 °C. Лодка оснащена лебедкой грузоподъемностью 1,5 тонны

Аэролодка предназначена для проведения поисково-спасательных работ и доставки спасателей к месту происшествия на водоемах. Сотрудники МЧС могут преодолевать ледяные торосы.

ИА REGNUM ранее сообщало, московские спасатели за один вечер вытащили из Москвы-реки троих упавших в воду людей.

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