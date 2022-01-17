* запрещённая в России организация

Кабул, , 09:35 — REGNUM Забихулла Муджахид, пресс-секретарь правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал в интервью ВВС в ответ на решение премьер-министра Пакистана о направлении специалистов в Афганистан, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) благодарны Пакистану, но не нуждаются в рабочей силе.

Флаг Афганистана

Муджахид сказал, что в Афганистане достаточно квалифицированных кадров. Об этом сообщает газета «8 Собх».

»У нас достаточно образованных молодых людей для работы в министерствах, и нет необходимости в рабочей силе со стороны», — сказал Забиулла Муджахид в аудиозаписи, опубликованной Мохаммадом Наимом Вардаком, пресс-секретарем политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре.

«Любая страна может запросить кадры из-за рубежа, если ей это необходимо, но, слава богу, Афганистан богат кадрами», — сказал он.

Однако Муджахид отметил, что они согласны на сотрудничество в экономической, торговой и финансовой сферах. Он также сказал, что в Афганистане существуют некоторые банковские проблемы, в решении которых необходима помощь.

Пресс-секретарь правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что различные страны предлагали помощь, аналогичную предложению Имран Хана.

Также бывший президент Хамид Карзай в заметке на своей странице в Facebook похвалил решение пакистанского правительства, но заявил, что Афганистан не имеет потребности в иностранных специалистах.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан недавно объявил, что направляет в Афганистан специалистов в области здравоохранения, экономики и бухгалтерского учёта. Высказывание Имрана Хана вызвало бурную реакцию в Афганистане.