Ярославль, 17 января 2022, 09:39 — REGNUM В Большесельском районе Ярославской области в селе Высоково в ночь на 16 января произошел пожар в котельной. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 2:55, огонь был потушен в 5:09. В здании сгорела кровля, оконные рамы и дверь. Проверку по факту случившегося проводит прокуратура Ярославской области.
Тушением пожара занимались 13 человек и 5 единиц техники. 3 человека пострадали из-за возгорания. Сейчас котельная переведена на резервный источник топлива.