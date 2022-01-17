Ярославль, 17 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Большесельском районе Ярославской области в селе Высоково в ночь на 16 января произошел пожар в котельной. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Epp.genproc.gov.ru Проверка прокуратуры в сгоревшей котельной

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 2:55, огонь был потушен в 5:09. В здании сгорела кровля, оконные рамы и дверь. Проверку по факту случившегося проводит прокуратура Ярославской области.

«На место происшествия незамедлительно выехала прокурор Большесельского района Светлана Смирнова. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о теплоснабжения населения, промышленной безопасности и безопасности жизни и здоровья граждан. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена исполняющим обязанности прокурора области Дмитрием Чумаком на контроль», — сообщили в региональной прокуратуре.

Тушением пожара занимались 13 человек и 5 единиц техники. 3 человека пострадали из-за возгорания. Сейчас котельная переведена на резервный источник топлива.