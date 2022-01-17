Сеул, , 09:34 — REGNUM Почти каждый второй самозанятый в Южной Корее рассматривает возможность закрытия своего бизнеса из-за снижения объемов продаж на фоне антиковидных ограничений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Федерации корейской промышленности (FKI).

Население Сеула

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Согласно результатам опроса, проведенного среди 500 человек, управляющих ресторанами, точками розничной торговли и другими предприятиями в сфере услуг, 40,8% респондентов сообщили о возможном прекращении своей деятельности.

Среди причин возможного закрытия 28,2% респондентов назвали снижение продаж и прибыли, а 17,8% — трудности с получением средств и увеличение закредитованности.

30,7% опрошенных выразили обеспокоенность в связи с ухудшением потребительских настроений, а 22,9% — в связи со строгими правилами социального дистанцирования и ограниченной работой магазинов.