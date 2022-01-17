Сумы, Украина, 17 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Мэр украинского города Шостка Сумской области Николай Нога пожаловался на «сумасшедшую» стоимость газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая… Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Как сообщало ИА REGNUM, запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 1 января 2022 года составляли 13,5 млрд куб. м топлива. Это на 42,6% меньше, чем в 2021 году.

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