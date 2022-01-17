Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Многие пользователи обнаружили, что в магазине PlayStation 5 начали появляться игры с консоли PlayStation 3 с актуальным ценником. Об этом пишет издание Eurogamer.

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Эта информация может являться подтверждением слухов о том, что Sony занимается разработкой программы обратной совместимости — она позволит обладателям PS4 и PS5 запускать игры с PS3. Однако компания пока никак не прокомментировала заявления пользователей.

Добавим, что аналогичная функция уже внедрена на консоли Xbox Series X/S. С её помощью геймеры могут запускать проекты с Xbox One, Xbox 360 и оригинальной Xbox.

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