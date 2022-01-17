Мельбурн, Австралия, 17 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Российская теннисистка Варвара Грачёва проиграла представительнице Италии Лючии Бронцетти в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 3:6.

(сс) marijana1 Теннис

Грачёва ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и 5 из 9 брейков.

Во втором круге турнира Бронцетти сыграет с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Леся Цуренко (Украина).

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