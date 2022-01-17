Владикавказ, , 09:32 — REGNUM В Северной Осетии готовятся к открытию православного храма. Его построили на территории штаба 58-й армии и планируют открыть к празднику Крещения Господня 19 января, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В храме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Храм возводили в течение пяти лет. Все этапы строительства держал под своим контролем командующий 58-й общевойсковой армии ЮВО, генерал-лейтенант Михаил Зусько.

Создание храма на территории штаба армии даст возможность верующим из числа военнослужащих и гражданского персонала совершать молитвы во все дни недели, а не только в выходные. В храме также будут совершаться обряды крещения выразивших желание военных и проходить службы по православным праздникам.

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