Биробиджан, 17 января, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Биробиджане идёт проверка с целью выявить обстоятельства возникновения пожара в многоквартирном аварийном доме, подлежавшем расселению. Из-за возгорания были эвакуированы 35 человек, погиб мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 января в пресс-службе прокуратуры Еврейской автономии.

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Пожар случился вечером 15 января и был локализован за полчаса. В доме погиб 46-летний мужчина. Прокуратура города намерена установить степень ответственности за смерть человека должностных лиц, занимавшихся проблемой расселения людей из ветхого жилья.

Загоревшийся дом был признан подлежащим сносу ещё в 2017 году, но люди продолжали жить в нём. Условия для безопасного проживания граждан не были созданы, констатировали в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре загорелся деревянный многоквартирный жилой дом в Гатчине Ленинградской области. Из-за возгорания пострадали три человека. Статус ветхого здание получило накануне пожара.