Белгород, 17 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Новый мировой рекорд по приготовлению вареников установлен в Белгороде 15 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Белгорода Сертификат рекорда

На пятом фестивале, который в этом году из городского стал региональным, организаторы приготовили и раздали горожанам 60 031 вареник. Это достижение зафиксировано, как самое большое количество вареников, приготовленных за восемь часов. Кушанье варили 16 поваров на нескольких площадках, более 20 тысяч вареников раздали гостям праздника. Рекорд подтвердило международное агентство фиксации рекордов Interrecord.

Фестиваль вареников проходил с 13 по 15 января, фирменные блюда представили все 22 белгородских муниципалитета.