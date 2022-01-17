Александрова выбыла с Australian Open в первом круге
Мельбурн, Австралия, 17 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице США Бернарде Пере в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 5:7, 3:6.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Екатерина Александрова (Россия)
Александрова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, шесть ошибок на подаче и 4 из 9 брейков.
Во втором круге турнира Пера сыграет с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Джессика Пегула (США).
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