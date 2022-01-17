17 января 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter, стоит ли сравнивать Бориса Джонсона и Кира Стармера, которые «пили, работали и правил не нарушали».

Джейн Спай, , 14:37 — REGNUM В Великобритании идёт расследование всех вечеринок, которые произошли на Даунинг-стрит, 10 в 2020 и 2021 году, из-за которых премьер-министр Борис Джонсон находится в «тонущем состоянии».

Якоб Йорданс. Бобовый король. 1655

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Лидер Лейбористской партии Кир Стармер в своем Twitter-аккаунте призывал Джонсона к отставке из-за вечеринок, тем временем в Сети появились фотографии, на которых глава партии стоит в своем офисе в компании сотрудников с пивом в руках, пока на территории страны продолжали действовать коронавирусные ограничения.

В интервью ВВС Кир Стармер заявил, что сравнивать его и премьер-министра нет смысла, потому что он ничего не нарушал, и выразил надежды на то, что люди это поймут: «Я был в офисе избирательного округа за несколько дней до выборов, мы были очень заняты, мы работали в офисе, и мы прервались, чтобы поесть, а затем мы продолжили работу. Это и длинная история, и короткая, никакой вечеринки, никаких нарушений правил и абсолютно ничего схожего с премьер-министром».

Многие пользователи отметили, что ситуации действительно похожи, но их волнует не то, нарушили ли политики правила, а то, почему одни из главных лиц государства пьют на работе, Джонсон — вино, Стармер — пиво.

«Я не понимаю, почему им можно пить алкоголь, когда они на работе. Почему мне нельзя выпить пива на работе в Национальной службе здравоохранения или в полиции, но для них это нормально?» — спросил @Gerry_Egan.

«Это дает глубочайшее понимание того, как работают политики на благо этой страны. Настораживает», — отметил @Sparkler8182.

Борис Джонсон на Даунинг-стрит, 10 (сс) 10 Downing Street

Большое число комментаторов написали, что историю пытаются раздуть в попытке отвлечь внимание от Бориса Джонсона или пытаются хотя бы показать, что не только он и его сотрудники «такие плохие» и нарушили правила.

«Он прав. Их работа соответствовала правилам, потому что была необходима. То, что ему дали бутылку пива, чтобы освежиться, еще не означает, что там проходила вечеринка. Если бы он держал в руках кружку с кофе, фотография была бы не такая уж интересная», — считает @irisesgirl.

«Он должен был сказать, что это выглядит плохо, но если бы там была чашка чая, не было бы истории. Мне жаль, что это было пиво, но правила не говорят о том, что я мог или не мог пить, но это точно была не вечеринка», — объяснил @Lemonicelolly.

В комментариях напомнили, что эта история уже публиковалась в СМИ еще в 2021 году. Но тогда решили, что всё соответствовало правилам, а сейчас вдруг на фоне скандала с вечеринками Джонсона решили ее опубликовать вновь, чтобы Стармер «пошел на дно» вместе с премьером.

«Да, потому что их нельзя сравнивать. Один нарушил правила, второй — нет. Смешно то, что это было в газетах в мае, и несколько раз тогда сказали, что всё соответствовало духу и букве закона», — написал @MikeyMcMahon.

«Офис избирательного округа, и в нем было три человека. Два в коридоре и один ест. Вполне понимаю, почему эту историю не поддержали, когда ее опубликовали в качестве «новостей» в сентябре 2021 года», — прокомментировала @SarahRosemary3.

Пользователи отметили, что Стармер был в офис накануне выборов, значит, это было действительно важно, потому что все остальные рабочие встречи проходили онлайн, соответственно, правила не были нарушены, потому что «при острой необходимости» на тот момент собрания допускались.

Кир Стармер Rwendland

«Разумно и необходимо в рабочих целях. Никаких нарушений. Проехали!» — прокомментировал @sosbiggy.

Часть комментаторов написала, что у Стармера хотя бы история к фотографии похожа на правду, у Джонсона же была объективная ложь.

«Никаких сравнений. Это была работа. Выглядит как небольшой перерыв от работы. Фотографии Джонсона так не выглядят», — отметил @Duskmum.

«Он отправлял 100 сотрудникам приглашение с предложением принести свою выпивку? Нет, так что идем дальше», — считает @ArtBear1000.

@D_Anderson_UK провел опрос и выяснил отношение пользователей Twitter к пиву у Стармера в руках. 45 процентов пользователей считают, что это нормально, 23 процента надеются, что это не пиво, потому что качество фотографии плохое, еще 3 процента считают, что пиво на работе — это неправильно, но ничего страшного от этого не произошло. Лишь треть пользователей отметила, что Стармер лицемер, потому что сам нарушил правила.