Южно-Сахалинск, 17 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. На Сахалине областной суд рассмотрев апелляционное представление прокуратуры изменил приговор Южно-Сахалинского городского суда, ужесточив наказание взяткодателю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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Вина местного бизнесмена в даче взятки была доказана. Выяснилось, что предприниматель передал управляющему отделением Пенсионного фонда по Сахалину более 11 млн рублей. Всего он обещал дать взятку в сумме 39 млн рублей. За это управляющий обещал содействие и покровительство при сдаче Пенсионному фонду в аренду помещений, принадлежащих бизнесмену.

Городской суд столицы островного региона назначил взяткодателю штраф в сумме 2,5 млн рублей, но областной суд увеличил сумму штрафа до 38 млн. рублей.

«Уголовное дело в отношении взяткополучателя находится на рассмотрении в Южно-Сахалинском городском суде», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки представителю правоохранительных органов. 16 тыс. рублей пытался передать полицейскому житель города Завитинск.