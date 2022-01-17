Варшава, , 09:27 — REGNUM Варшава должна вести жесткую политику по отношению к руководству Евросоюза. Об этом заявил заместитель председателя Сейма Польши Рышард Терлецкий в интервью газете Polska The Times.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Евросоюз на примере Польши хочет показать другим странам союза, что правление правых сил невыгодно, что его нужно менять как можно скорее», — заявил польский чиновник.

По его словам, Польша «давно проводит политику уступок, пытается договориться с Брюсселем на основе консенсуса».

«Но уже сейчас ясно, что это неэффективный путь, не приносящий результатов, потому что ЕС не намерен менять свое отношение к Польше. Мы не согласны с тем, что ЕС должен диктовать, какая политическая сила должна править в Польше», — добавил Терлецкий.