Варшава, 17 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Варшава должна вести жесткую политику по отношению к руководству Евросоюза. Об этом заявил заместитель председателя Сейма Польши Рышард Терлецкий в интервью газете Polska The Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

«Евросоюз на примере Польши хочет показать другим странам союза, что правление правых сил невыгодно, что его нужно менять как можно скорее», — заявил польский чиновник.

По его словам, Польша «давно проводит политику уступок, пытается договориться с Брюсселем на основе консенсуса».

«Но уже сейчас ясно, что это неэффективный путь, не приносящий результатов, потому что ЕС не намерен менять свое отношение к Польше. Мы не согласны с тем, что ЕС должен диктовать, какая политическая сила должна править в Польше», — добавил Терлецкий.