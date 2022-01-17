Тункинский район, Бурятия, , 09:27 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии на одном участке дороги «Зактуй-Аршан» за 15 минут произошло сразу два ДТП с пострадавшими. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

ДТП в Тункинском районе Бурятии УГИБДД по Бурятии

17 января около 18:50 29-летняя женщина за рулём Toyota Corona выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota Wish.

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 6-летний пассажир автомобиля «Тойота Корона», а также два пассажира из второго автомобиля», — отметили в ведомстве.

Четверть часа спустя здесь же 55-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio врезался в стоящую Toyota Corolla. В результате 50-летняя пассажир первой машины получила травмы.