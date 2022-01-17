Украина, 15 ноября, 2007, 17:17 — ИА Регнум. Сегодня, 15 ноября, минприроды Украины информирует население о результатах экологического мониторинга в Керченском проливе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выявлено 145 погибших птиц. В местах затопления судов в Керченском проливе и на острове Тузла осуществлен отбор проб морской воды на содержание растворенных нефтепродуктов и проведены их лабораторные исследования. Наибольшие превышения содержания нефтепродуктов в морской воде отмечены у причала острова Тузла - в 4,4 раза (0,22 мг/дм3) и северо-западной части острова - в 3,6 раза (0,18 мг/дм3), в акватории Керченского морского торгового порта - в 3,2 раза. (0,16 мг/дм3), возле кормовой части теплохода "Волгонефть-139" - в 2,2-2,4 раза (0,10 - 0,12 мг/дм3).