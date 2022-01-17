Пекин, , 09:33 — REGNUM Китайская экономика, восстанавливаясь от последствий пандемии коронавируса, растёт самыми высокими за десять лет темпами. В 2021 году ВВП вырос на 8,1%, сообщает 17 января Государственное статистическое управление КНР.

Китай Алексей Попов © ИА Красная Весна

Ведомство представило на пресс-конференции доклад о восстановлении китайской экономики. Только за четвёртый квартал 2021 года динамика ВВП составила 4%. С октября по декабрь включительно показатель достиг 6,5%.

Объём китайской экономики в минувшем году превысил 114,36 трлн юаней, что примерно соответствует $17,98 трлн. Аграрный сектор вырос на 7,1% — до 8,3 трлн юаней (около $1,3 трлн), промышленность — на 8,2%, до 45,09 трлн юаней ($7,09 трлн), сфера услуг — на 8,2%, до 60,97 трлн юаней ($9,59 трлн).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на фоне пандемии темпы роста китайского ВВП упали до 2,2%. Это значение оказалось самым низким за более чем 40 лет. В 2019 году экономика выросла на 6%.

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