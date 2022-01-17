Вашингтон, , 09:26 — REGNUM В результате обрушившейся на восточное побережье США снежной бури 16 января было отменено почти 3 тыс. авиарейсов. Об этом 17 января сообщила телекомпания CNN.

Снежные бури в США (сс) Aliazimi

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«Авиалинии уже отменили 2,8 тысячи рейсов в воскресенье на фоне мощной зимней бури… которая должна обрушиться на Восточное побережье в праздничные выходные», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в районах США, по которым проходит снежная буря, проживает около 74 млн человек.

При этом отмечается, что буря, которая принесла с собой снег, дожди, сильный ветер и наледи, движется со стороны юго-восточных штатов на север.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на юге европейской части России 17 и 18 января ожидаются сильный ветер, дождь и гололедица.