Омск, , 09:25 — REGNUM Омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM прокомментировал новое назначение в регионе. Речь идёт о назначении бывшего вице-мэра Омска Олега Зарембы заместителем губернатора Александра Буркова, министром региональной политики и массовых коммуникаций.

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По словам Кондакова, Заремба, «в отличие от других чиновников», понимает и слышит собеседника, способен «вовремя принять нужные, взвешенные решения».

«Если одной из приоритетных целей Олега Зарембы является развитие Омской области, то всё зависит от того, какая стратегия будет выбрана. Сможет ли он привлечь в свою команду управленцев-профессионалов междисциплинарного уровня (бизнес-уровень и чисто чиновничий не подойдут в виду узости пространства их компетенций), сможет ли возвыситься в своих построениях над региональными межклановыми и групповыми интересами, суметь из них (с их помощью) сформировать нечто цельное, способное решать более масштабные задачи в интересах всех и прежде всего Омской области», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, о назначении Зарембы заместителем председателя правительства Омской области, министром региональной политики и массовых коммуникаций стало известно 17 января.

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