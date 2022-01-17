* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 17 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел правительства Афганистана, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявило, что их делегация высокого уровня встретилась с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Туркмении. По результатам встречи в марте текущего года планируется начать работу по проекту ТАПИ (магистральный газопровод протяжённостью 1735 км из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию — прим. ИА REGNUM). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Tmembassy.gov.tm Газопровод ТАПИ

Абдул Каххар Балхи, пресс-секретарь министерства иностранных дел правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в Твиттере, что исполняющий обязанности министра Амир Хан Моттаки обсудил вопросы сотрудничества в области экономики и безопасности с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым во время визита в Туркмению делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) высокого уровня.

По словам Балхи, на встрече основное внимание было уделено двусторонним дипломатическим и экономическим отношениям, сотрудничеству в области безопасности, скорейшему запуску проектов, росту торговли и деятельности частного сектора.

В ходе встречи было подчеркнуто, что встреча по проекту ТАПИ состоится в Кабуле, а работа по этому проекту и продлению железной дороги будет начата в марте 2022 года.

На встрече также были приняты решения об увеличении экспорта мрамора, свежих и сушеных фруктов, завершении железнодорожных проектов в Акине и Торагунди и инвестициях в ветроэнергетику.

В ходе встречи, которая длилась целый день, сторонами также обсуждались такие важные вопросы, как политическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности.

Также, на встрече Туркмения согласилась предоставить стипендии афганским студентам по обучению в сфере нефтегазового, железнодорожного и других технических секторов.

По словам Балхи, на встрече также было принято решение использовать Афганистан в качестве транзитного коридора между Центральной и Южной Азией и транспортировать по этому маршруту сжиженный природный газ, полезные ископаемые, продукты питания и другие коммерческие грузы.

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Делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с исполняющим обязанности главы внешнеполитического ведомства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амиром Ханом Моттаки прибыла в Ашхабад два дня назад.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи, проведённой в ноябре 2021 года, официальные лица Туркмении и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорились создать совместные комитеты в области промышленности, безопасности, приграничного сотрудничества, железных дорог и трубопровода ТАПИ (Туркменния, Афганистан, Пакистан и Индия).

Напомним, газопровод ТАПИ — это проект, по которому туркменский газ будет транспортироваться по трубопроводу через Афганистан в Пакистан и Индию.