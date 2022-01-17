Москва, 17 января, 2022, 09:21 — ИА Регнум. На западе Москвы на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с ребёнком. Об этом 17 января сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Происшествие случилось в районе Раменки на улице Мосфильмовская. По данным источника, возле дома №15 автомобиль сбил женщину с ребёнком.

Уточняется, что на место прибыли полиция и медики, началась проверка. О состоянии здоровья пострадавших пока не сообщается.