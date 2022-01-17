Мельбурн, Австралия, 17 января, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Российская теннисистка АнастасияПотапова проиграла представительнице Италии Камиле Джорджи в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 4:6, 0:6.

si.robi Анастасия Потапова

Потапова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного из четырёх брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и 4 из 4 брейков.

Во втором круге турнира Джорджи сыграет с чешской теннисисткой Терезой Мартинцовой.