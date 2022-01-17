Биробиджан, 17 января 2022, 09:26 — REGNUM 23-летний «молодогвардеец» Антон Болтов, возглавляющий гордуму столицы Еврейской автономии, продолжает фактически выполнять обязанности главы города. Изначально конкурс по поиску нового руководителя городской администрации собирались объявить в январе, теперь говорят уже о феврале. Сам исполняющий обязанности градоначальника сообщил, что для этого по закону у депутатов есть полгода, написало ИА ЕАОMedia.
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Ранее сроки объявления конкурса называла зампред гордумы Вера Калманова. Она предупреждала, что они могут быть изменены и пока конкретики по этому вопросу нет.
Как сообщало ИА REGNUM, после добровольной отставки главы Биробиджана Александра Головатого городом руководит избранный в декабре 2021 года председателем муниципальной думы 23-летний Антон Болтов («Молодая гвардия Единой России»). Он стал самым молодым председателем гордумы за всю историю её существования. В 2021 году молодой человек закончил Приамурский государственный университет, получив специальность «управление персоналом».