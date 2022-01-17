Биробиджан, 17 января, 2022, 09:26 — ИА Регнум. 23-летний «молодогвардеец» Антон Болтов, возглавляющий гордуму столицы Еврейской автономии, продолжает фактически выполнять обязанности главы города. Изначально конкурс по поиску нового руководителя городской администрации собирались объявить в январе, теперь говорят уже о феврале. Сам исполняющий обязанности градоначальника сообщил, что для этого по закону у депутатов есть полгода, написало ИА ЕАОMedia.

Кресла

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«Вопрос о выборах мэра Биробиджана перед гордумой пока не стоит. В январе нам необходимо привести в соответствие регламент об избрании главы муниципального образования. Когда мы подготовим всю необходимую базу, после этого будет рассмотрен вопрос об объявлении конкурса по отбору кандидатур на пост мэра. Мы обязательно известим об этом СМИ в пресс-релизе. Согласно уставу, у нас есть полгода, чтобы объявить конкурс», — отметил Антон Болтов.

Ранее сроки объявления конкурса называла зампред гордумы Вера Калманова. Она предупреждала, что они могут быть изменены и пока конкретики по этому вопросу нет.

Как сообщало ИА REGNUM, после добровольной отставки главы Биробиджана Александра Головатого городом руководит избранный в декабре 2021 года председателем муниципальной думы 23-летний Антон Болтов («Молодая гвардия Единой России»). Он стал самым молодым председателем гордумы за всю историю её существования. В 2021 году молодой человек закончил Приамурский государственный университет, получив специальность «управление персоналом».