Кызыл, , 09:19 — REGNUM В горах на территории Тувы сохраняется лавинная опасность. Об этом корреспонденту сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС со ссылкой на данные Тувинского гидрометцентра.

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В связи с этим спасатели обратились к жителям и туристам с просьбой не выходить на горнолыжные и альпинистские маршруты.

Напомним, ранее в соседней Бурятии лавиной накрыло трёх альпинистов. В результате один человек погиб, второй был ранен. Следователи по этому факту организовали проверку.

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