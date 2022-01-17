Тюмень, 17 января, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Тюмени в дни крещенских купаний 18 и 19 января ряд парковок будет работать в бесплатно. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ горадминистрации.

Rostov-gorod.ru Платная парковка

Бесплатной станет в эти дни многоуровневая парковка на набережной реки Туры. Также будет открыта площадка на 600 машино-мест за Свято-Троицким мужским монастырем по улице Коммунистической.

На озере Липовое организовано парковочное пространство на 500 машино-мест. А 19 января общественный транспорт, следующий по маршрутам №№ 2, 14, 30, 37, 47, 54, 64, будет работать до 24:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени основной площадкой для крещенских купаний в 2022 году станет озеро Липовое — территория базы моржей «Озеро Чемпионов». Окунуться в крещенскую воду можно будет также в двух купелях на реке Туре напротив Свято-Троицкого монастыря и в Антипино. Причём одна из них предназначена для детей.