Владивосток, 17 января 2022, 09:23 — REGNUM Во Владивостоке водитель автомобиля совершил наезд на ребёнка и скрылся с места происшествия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
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ДТП произошло 17 января в районе дома №44 на улице Тунгусской. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
Выяснилось, что неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь со стороны улицы Шилкинской в направлении Тунгусской, совершил наезд на ребёнка 7 лет, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения по придомовой территории. Водитель скрылся с места происшествия.
Ребенок получил ушиб ноги.
Госавтоинспекция Владивостока устанавливает обстоятельства ДТП.
Как сообщало ИА REGNUM, 16-летнего подростка госпитализировали после наезда автомобиля в Башкирии.