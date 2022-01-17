Владивосток, 17 января, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Во Владивостоке водитель автомобиля совершил наезд на ребёнка и скрылся с места происшествия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Автомобиль

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ДТП произошло 17 января в районе дома №44 на улице Тунгусской. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь со стороны улицы Шилкинской в направлении Тунгусской, совершил наезд на ребёнка 7 лет, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения по придомовой территории. Водитель скрылся с места происшествия.

Ребенок получил ушиб ноги.

Госавтоинспекция Владивостока устанавливает обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 16-летнего подростка госпитализировали после наезда автомобиля в Башкирии.